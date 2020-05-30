كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة أمير بلجيكي بفيروس كورونا بعد زيارته لإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الفحوص، إصابة ابن شقيقة الملك فيليب ملك بلجيكا الأمير يواكيم، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بعد حضوره حفلاً في إسبانيا.

وقال متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي: إن "إصابة الأمير الذي يبلغ من العمر 28 عاماً بفيروس كورونا تأكدت بعد حضوره هذا الحفل بمدينة قرطبة في جنوب إسبانيا يوم 26 مايو".

وأضاف المتحدث: أن "القصر لم يتسن له بعد التأكد من عدد الأشخاص الذين حضروا ذلك الحفل"، لافتاً إلى أن "يواكيم سافر من بلجيكا إلى إسبانيا يوم 24 مايو لغرض التدريب وأنه لا يزال هناك".

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية: إن "الأمير، وهو العاشر في ترتيب ولاية العرش البلجيكي، حضر الحفل مع 26 شخصا آخرين.

وسيكون ذلك خرقا لقواعد العزل العام في منطقة قرطبة حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع حاليا 15.

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