كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تسجل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، تسجيل 983 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفت "قوجة" إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 163103، موضحاً أن حصيلة المتوفين وصلت إلى 4515 شخصا إثر رصد 26 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال إن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 126984 شخصا بعد تسجيل 1021 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى مستوى نحو 78%، مشيراً إلى أن الجهات الطبية أجرت أكثر من مليوني فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً ينص على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والنوادي؛ حيث سيتم السماح بفتحها لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو القادم.

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