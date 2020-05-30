كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تسجل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، تسجيل 983 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
ولفت "قوجة" إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 163103، موضحاً أن حصيلة المتوفين وصلت إلى 4515 شخصا إثر رصد 26 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال إن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 126984 شخصا بعد تسجيل 1021 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى مستوى نحو 78%، مشيراً إلى أن الجهات الطبية أجرت أكثر من مليوني فحص خاص بفيروس كورونا.
وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً ينص على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والنوادي؛ حيث سيتم السماح بفتحها لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو القادم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,086 مليون إصابة، بينهم أكثر من 368 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,697 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.