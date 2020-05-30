كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش يعلن إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة قرب بني وليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، أن منصات الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات تركية مسيرة من نوع "بيدرقدار" قرب مدينة بني وليد، ليرتفع إجمالي الطائرات التي تم إسقاطها حتى الآن أكثر من 107 طائرة.

وقال الجيش الليبي: إن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مُسيّرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتمكنت من إسقاطها بالقرب من مدينة بني وليد، كما تم استهداف طائرتين مُسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية في بني وليد خلال الساعات الماضية.

وأسقط الجيش اليبي أكثر من 20 طائرة حول مدينة بني وليد منذ بداية العام الجاري، حاولت استهداف المواقع المدنية والعسكرية لقوات الجيش.

هذا واندلعت اشتباكات قوية منذ يوم السبت الماضي، بين الجيش الليبي والمرتزقة السوريين والمليشيات المدعومة تركيا حول طرابلس ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وتمكن الجيش الليبي من تنفيذ كمين محكم للمليشيات بمحور الكازيرما قتل فيه العشرات من المليشيات والمرتزقة، وتم القبض على 17 آخرين ومصادرة 6 سيارات مسلحة ومدرعة تركية، بحسب تصريحات المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 10 آلاف مرتزق غالبيتهم سوريين إلى ليبيا بالتزامن مع اختفاء نحو 9000 متطرف آخرين من المحتمل نقلهم قريبا إلى طرابلس، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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