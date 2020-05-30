كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن عن طرح لقاح للوقاية من فيروس كورونا قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة مراقبة وإدارة الأصول في جمهورية الصين الشعبية، مساء اليوم السبت، عن احتمالية طرح لقاحاً صينياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الأسواق قريبا أو ربما في نهاية العام الجاري.
هذا ودخلت اللقاحات التي طورها معهد ووهان ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية، ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية والتي تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول.
ووفقا للجنة ستكون الطاقة الإنتاجية في معهد بكين للمنتجات البيولوجية ما بين 100 و120 مليون جرعة سنويا، ولدى الصين خمسة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا في مرحلة التجارب على البشر، ولم يتسن الوصول لأي من المعهدين أو الشركة للتعليق اليوم السبت.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,086 مليون إصابة، بينهم أكثر من 368 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,697 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.