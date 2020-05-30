كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن عن طرح لقاح للوقاية من فيروس كورونا قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مراقبة وإدارة الأصول في جمهورية الصين الشعبية، مساء اليوم السبت، عن احتمالية طرح لقاحاً صينياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الأسواق قريبا أو ربما في نهاية العام الجاري.

هذا ودخلت اللقاحات التي طورها معهد ووهان ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية، ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية والتي تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول.

ووفقا للجنة ستكون الطاقة الإنتاجية في معهد بكين للمنتجات البيولوجية ما بين 100 و120 مليون جرعة سنويا، ولدى الصين خمسة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا في مرحلة التجارب على البشر، ولم يتسن الوصول لأي من المعهدين أو الشركة للتعليق اليوم السبت.