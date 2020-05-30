الاستخبارات تعلن اقتحام ثلاث مضافات لـ'داعش' في جرف النصر وضبط أسلحة ومتفجرات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اقتحام ثلاث مضافات لتنظيم "داعش" في جرف النصر، فيما أشارت إلى ضبط أسلحة ومتفجرات داخل المضافات. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المغاوير الأول الفرقة ١٩ والحشد الشعبي اقتحمت ثلاث مضافات في منطقة رويعية التابعة إلى جرف النصر شمالي بابل".



وأضافت أن "القوة استولت على ١٣ حشوة صواريخ و٤ قاذفات و٦ صواعق و٣ بطاريات تفجير و٣ حقائب ظهر وبندقية بازوكة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى عجلة (بيكب) "، مبينة أن "المفارز الهندسية التابعة للفرقة تكفلت بتدمير وحرق المضافات والعجلة".



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