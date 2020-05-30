قطار بايرن ميونخ يدهس دوسيلدورف في البوندسليغا

رياضة 2020-05-30 | 20:22 1,145 مشاهدة اكتسح فريق بايرن ميونخ، ضيفه فورتونا دوسلدورف، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا". واستقبل الفريق البافاري دوسلدورف، في إطار منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الألماني. وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من ماتياس يورجنسن بالخطأ في مرماه (15)، وبنيامين بافارد (29)، وروبرت ليفاندوفسكي هدفين (43، و50)، وألفونسو ديفيز (52).



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 67 نقطة، في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 27 نقطة، في المركز السادس عشر.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 67 نقطة، في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 27 نقطة، في المركز السادس عشر. المحرر: محمد خليل

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