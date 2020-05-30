وزير الصحة: الحظر الشامل سيكون مشدداً وسترافقه جهود مضاعفة للفحص

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، السبت، أن الحظر الشامل الذي اعلنته اللجنة العليا سيكون مشدداً وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي.
وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سلامة العراقيين خط أحمر ولا يمكن التراخي بإجراءات الوقاية".
وأضاف أن "الحظر الشامل سيكون مشدداً وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي الميداني"، مشيراً الى أن "أزمة كورونا هي حرب وجود بين فيروس كورونا الذي ينتشر بخطورة والمواطن الذي يغلبه بوعيه الصحي".
وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم السبت، قرارات عدة منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، وفيما وجهت بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المناطق الشعبية، أكدت على ضرورة إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل.
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