دعا الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح بمطالبة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بايقاف القمع في اميركا.
وقال الكلداني في تغريدة له على تويتر، إنه "مثلما سمح ترامب وادارته المشؤومة بالتدخل في شؤوننا بحجة مراعاة حقوق الانسان والممارسة الديمقراطية فاننا نطالب الرئيس برهم بمطالبة ترامب بإيقاف القمع والاعتقالات العشوائية ومراعاة حقوق الانسان في امريكا".
وتشهد الولايات المتحدة منذ ايام تظاهرات حاشدة واعمال عنف بعد مقتل اميركي من اصول افريقية على يد شرطي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكلداني يدعو صالح بمطالبة ترامب بايقاف القمع في اميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.