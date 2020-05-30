الكلداني يدعو صالح بمطالبة ترامب بايقاف القمع في اميركا

دعا الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح بمطالبة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بايقاف القمع في اميركا.

وقال الكلداني في تغريدة له على تويتر، إنه "مثلما سمح ترامب وادارته المشؤومة بالتدخل في شؤوننا بحجة مراعاة حقوق الانسان والممارسة الديمقراطية فاننا نطالب الرئيس برهم بمطالبة ترامب بإيقاف القمع والاعتقالات العشوائية ومراعاة حقوق الانسان في امريكا".

وتشهد الولايات المتحدة منذ ايام تظاهرات حاشدة واعمال عنف بعد مقتل اميركي من اصول افريقية على يد شرطي.