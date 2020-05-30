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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر يعلن عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الجزائر، السبت عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة الجزائرية إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9267 إصابة.
وأضافت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 646 وفاة.
ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء يبلغ 5549 حالة.
وتتركز أغلب الإصابات في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق الجزائر حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، هي: سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.
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