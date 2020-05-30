السعودية: تسجيل 1618 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1870 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السعودية ،اليوم السبت، تسجيل (1618) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (83384) حالة، بينها (24021) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية و (441) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.



واكدت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) تعافي (1870) حالة جديدة ليصل عدد المتعافين إلى (58883) حالة..مشيرة الى ان عدد الوفيات بلغ (480) حالة، بإضافة (22) حالات.

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