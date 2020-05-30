شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أردوغان يفتح مطار إسطنبول لطائرات إسرائيل صباحا ويتاجر بالقدس مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديوجراف تداوله عدد من النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى حالة واضحة من التناقض فى خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن القدس والقضية الفلسطينية حيث اتهمه المتابعون بـ"التجارة بالقضية"، وأشار الفيديوجراف الذى نشرته منصات تركية معارضة إلى ما أسماه بقصة ١٠ ساعات تكشف شيزوفرنيا إردوغان والتجارة باسم القدس، حيث وجه الرئيس التركى فى الصباح خطابا للغرب وفى المساء وجه خطاب مغاير تماما للمسلمين ومتناقض مع خطابه الأول.

ذكر الفيديوجراف أن أردوغان قال إن قضية القدس هى خط أحمر بالنسبة للمسلمين حول العالم ،لكنه قبل هذا الخطاب بساعات كانت السفارة الإسرائيلية فى تركيا قد أعلنت عن وصول طائرة شحن تابعة لخطوط شركة "العال" الإسرائيلية إلى مطار إسطنبول بهدف نقل مساعدات طبية إلى أمريكا فى مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الفيديوجراف أن السفارة الإسرائيلية فى تركيا ذكرا عبر حسابها على شبكة تويتر أن هذه هى المرة الأولى منذ توقف دام ١٠ سنوات يسمح لطائرة شحن إسرائيلية بالتوقف فى مطار إسطنبول، حيث أعتبرت أن هذا الأمر سيساعد فى التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل للوصول لمستويات غير مسبوقة من تسيير الرحلات بينهما.

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واختتم الفيديو بسؤال حول هذا التناقض بين تصريحات إردوغان حول القدس ومساعيه لمزيد من العلاقات التجارية مع إسرائيل ،حيث قال :"هل يتسع العالم لكل هذا الكذب؟"