شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: عناصر إخوانية تعمل فى إدارة مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، رضائه التام عن القرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برفع الحصانة القانونية التى كانت ممنوحة لمواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم فكرة تحدثت عنها مصر منذ فترة، بشأن جرائم الإنترنت، وما يرتبط بها من حجب المواقع المحرضة التى تستهدف الأمن القومي، قائلا ً: أمريكا دولة كبيرة ورغم ذلك اضطر ترامب إلى رفع الحصانة عن تويتر وانتقد الفيس بوك.

وقال بدوى فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن جماعة الإخوان الإرهابية وقادتها، استطاعوا السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى والتغلغل بداخلها، مشيراً إلى أن استعانة فيس بوك بالإخوانية توكل كرمان فى مجلس حكماء فيس بوك أكبر دليل على ذلك.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات مجلس النواب، أن الأوطان وفى المقدمة منها مصر أصبحت عرضة لمنصات إرهابية عنيفة تديرها عقول إخوانية متطرفة تكره الاستقرار وتحرض على العنف، لافتا إلى أن هناك نسبة ليست بقليل من عناصر جماعة الإخوان أصبحت تعمل وتتواجد فى إدارة مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يجعل فكرهم مؤثر فيما يتداول على هذه المواقع وتسييسها، وتوسعة نشر صفحات أو بوستات بعينها ولا ينتج عنها فى النهاية إلا الضرر للأمن القومى ولابد من الحذر.