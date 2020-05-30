شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية البرلمان: كورونا واقع غير معروف موعد انتهاؤه ولا مفر من التعايش معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فيروس كورونا أصبح واقع مرير لا مفر من التعايش معه على مستوى دول العالم، مؤكدا أنه لا يوجد دولة بالعالم لن تتمكن من تحمل الإغلاق أكثر من ذلك مع اتخاذ التدابير، وهو ما اتخذته أكثر من دولة خلال الأيام الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لا يوجد ضمانة علمية مؤكدة بموعد انتهاء أزمة كورونا وهو ما يستلزم التعامل معها، ولا يوجد يقين علمى وما يثار ويحدث اجتهادات، قائلا: "وفى النهاية المسألة تقديرية والقرار لمن يملك إحصاء ورصد الأرقام الحقيقة فى كل قطاع سواء الاقتصادى الأمنى، الاجتماعى، والصحى وإحداث توازن بينهم فآثار الغلق الأمنية والاجتماعية والإنسانية كارثية.. ولا توجد قوة فى العالم قادرة على تحمل تبعيات فوضى التصلب الاقتصادى الناتجة".

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وشدد على أن الوضع الراهن يتطلب من الجميع أخذ التدابير اللازمة التى تسمح بعودة عمله إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، موضحا أنه يمكن على الأحياء تنظيم الأسواق بمراعاة مسافات متباعدة بين الباعة حتى لا تكون موقعا لنشر الفيروس أكثر، رافضا قياس البعض أن الخلاص ينحصر فى قرار بالحظر الكلى فهو قياس مجتزأ ولا يرى الصورة الكاملة، ولا سيما أن دول الحظر الكلى مازالت فى الخطر الجزئي، مؤكدا أنه لا يوجد يقين معرفى بسلوك الفيروس و نشاطه وتحوره.

ودعا النائب أحمد السجيني، المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: "الرهان الحقيقى هو الوعى لدى المواطنين والحرص منهم على تجاوز هذه الأزمة ..وعليهم أن يحافظوا على المسافات واحرصوا على التباعد الجسدى وخذوا الاحتياطات الوقائية واعملوا واشتغلوا وتفاءلوا، وافتحوا بيوت العاملين بالعمل والأمل".