الفاتيكان ينظم معسكرا ترفيهيا صيفيا للأطفال للتخفيف من آثار الإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

يعتزم الفاتيكان، تنظيم معسكر صيفي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، لتقديم خدمات ترفيهية لهم وسط الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا، حسبما أعلنت خدمة "فاتيكان نيوز" الإعلامية اليوم السبت.

وذكرت الخدمة الإعلامية أن هذا العرض موجه للآباء والأمهات الذين واجهوا تحديات خاصة بسبب الإغلاق الصحي الذي دام أشهر، وإغلاق المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

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كما سيكون للتربية الروحية دورا في المعسكر الذي سينطلق في أول يوليو تحت شعار "السعادة و الطقوس الدينية ".

وسيتم تنظيم مباريات ترفيهية في مهبط الطائرات التابع للفاتيكان، مع الاحتفاظ بقواعد التباعد الاجتماعي المطلوبة لحماية الأطفال من الفيروس.

يشار إلى أن حدائق الفاتيكان تقع خلف أسوار عالية ويتم السماح بدخولها فقط للسائحين الذين لديهم حجوزات خاصة.