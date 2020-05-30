محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)
يعتزم الفاتيكان، تنظيم معسكر صيفي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، لتقديم خدمات ترفيهية لهم وسط الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا، حسبما أعلنت خدمة "فاتيكان نيوز" الإعلامية اليوم السبت.
وذكرت الخدمة الإعلامية أن هذا العرض موجه للآباء والأمهات الذين واجهوا تحديات خاصة بسبب الإغلاق الصحي الذي دام أشهر، وإغلاق المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما سيكون للتربية الروحية دورا في المعسكر الذي سينطلق في أول يوليو تحت شعار "السعادة و الطقوس الدينية ".
وسيتم تنظيم مباريات ترفيهية في مهبط الطائرات التابع للفاتيكان، مع الاحتفاظ بقواعد التباعد الاجتماعي المطلوبة لحماية الأطفال من الفيروس.
يشار إلى أن حدائق الفاتيكان تقع خلف أسوار عالية ويتم السماح بدخولها فقط للسائحين الذين لديهم حجوزات خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتيكان ينظم معسكرا ترفيهيا صيفيا للأطفال للتخفيف من آثار الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.