إزالة ٨ حالات لتعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن حملات التصدي لكافة حالات التعديات ومخالفات البناء مستمرة، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصها على الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

أضافت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه جرى إزالة ٧ حالات لتعديات على أراضى زراعية بمساحة ١٠٥٠ متر مربع، عبارة عن مكامير فحم بكفر البطيخ، وكذلك إزالة حالة تعدِ أخرى بمساحة ١٥٠ مترا بمدينة الروضة.

وأكدت المحافظ إزالة ٤٨٠ حالة منذ بدء فعاليات تلك الحملات منتصف مارس الماضي.

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