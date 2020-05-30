برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 99%

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، بعد اعتمادها من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بنسبة نجاح بلغت 99%.
وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020 بلغ 85 ألف و482 طالب وطالبة.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 84 ألف و625 طالبًا وطالبة، موضحا أن الطلاب الذين لم يحضروا امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سوف يعقد لهم امتحان تكميلي.
وأشار الديب، إلى أنه سيجرى تحديد موعد الامتحان وجدوله فيما بعد علي أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها، لافتا إلى أنه سيجرى عقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول في المواعيد التي ستحددها المديرية وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه.
ومن جانبه، هنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، مشيدا بجهد أولياء الأمور ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.
ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من الرابط التالي.. برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية
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