محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

وضع سائق تاكسي أبيض، اليوم السبت، لافتة على الزجاج الأمامي لسياراته لمطالبة المواطنين بارتداء الكمامة الطبية تنفيذًا لتعليمات الحكومة. وكتب السائق في اللافتة: "ممنوع الركوب بدون الكمامة الطبية وفقًا لقرار مجلس الوزراء". وقررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض ارتداء الكمامة بشكل إجباري على جميع المواطنين مع فرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.



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كانت هذه تفاصيل خبر "تحذير مكتوب".. سائق تاكسي يضع لافتة "ممنوع الركوب بدون كمامة" على زجاج سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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