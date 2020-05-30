الإمارات تقدم 770 طﻨﺎً ﻭ400 ﻛﻴﻠو ﻣﻦ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة، في تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني لمساعدة اليمن، وتخفيف حدة معاناة الشعب الذي أنهكته صراعات الإنقلاب. وقامت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ الإماراتي بتوزيع 770 طﻨﺎً ﻭ 400 ﻛﻴﻠو ﻣﻦ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓظﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ووزع ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ما يزيد عن 700,400 كيلو جراما من المساعدات لأهالي محافظة حضرموت جنوب اليمن. ويأتي كل ذلك بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة ممثل حاكم أبوظبي ﻓﻲ ﻣﻨطﻘﺔ ﺍﻟظﻔﺮﺓ ﺭﺋﻴس ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان. محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة ممثل حاكم أبوظبي ﻓﻲ ﻣﻨطﻘﺔ ﺍﻟظﻔﺮﺓ ﺭﺋﻴس ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان. Advertisements وكثفت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، الذراع الإنسانية في اليمن، من ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺓ أﻫﺎﻟﻲ حضرموت ﻋﻠﻰ ﺗطﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇطﺎﺭ ﺧطﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘدﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻠﺘﺨﻔﻴف ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺗوقف ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠوﻝ ﺍﻟذﻱ ﻳطﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ للحد من تفشي ﺟﺎﺋﺤﺔ وباء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠوﻝ ﺍﻟذﻱ ﻳطﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ للحد من تفشي ﺟﺎﺋﺤﺔ وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد – 19”. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ في ﺤﻀﺮﻣوﺕ ﺣﻤﻴد ﺭﺍﺷد ﺍﻟﺸﺎﻣﺴﻲ: ﺇﻥ ﻫذﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘدﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤدة، ﻟﻠوﻗوﻑ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺣﻀﺮﻣوﺕ ﻭﺧﺼوﺻﺎً ﻣﻊ ﺗدﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ‏ﻛوﺭﻭﻧﺎ. ﻭﺳﻴﺮﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، 18000 ﺳﻠﺔ ﻏذﺍﺋﻴﺔ ﺗﺰﻥ ‏770 طﻨﺎً ﻭ 400 ﻛﻴﻠو جرام ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ نحو ‏90000 ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ، ﻣوﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠف ﻣدﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓظﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﺣﻴث ﺷﻜﻠت ﻫذﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ.

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