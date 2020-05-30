حملة فلسطينية واسعة لمقاطعة صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل

دشن نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة صفحات إسرائيلية ناطقة بالعربية، حيث استهدفت الحملة إلغاء الإعجاب بها.
وشهدت الحملة التي ما زالت مستمرة، تفاعل عشرات الآلاف من الفلسطينيين فيها، ألغى المشتركون فيها إعجاباتهم بصفحات مسؤولين إسرائيليين يوجهون خطاباتهم من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية.
وفقدت صفحة منسق أعمال الحكومة
المنسق أو إلغاء طلبات الصداقة معها.
ودشن النشطاء الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #ياعندييا_عندالمنسق لتوجيه أصدقائهم على مواقع التواصل بإلغاء الاعجاب بصفحة
ويرى كثير من الفلسطينيين أن الصفحات الإسرائيلية، بدأت تستغل حاجة العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين يحتاجون للعلاج أو لتصاريح عمل من أجل ابتزازهم ومحاولة إسقاط العديد للتخابر مع إسرائيل.
كما استهدفت الحملة، صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بالعربية، حيث اعتاد الأخير على إثارة الجدل من خلال محاولة تحريض الفلسطينيين والتشكيك بقيادة الشعب الفلسطيني، ومحاولة الوقيعة بين الفلسطينيين والشعوب العربية.
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