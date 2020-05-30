توقعات ببدء إنتاج لقاح صيني مُضاد لكورونا نهاية 2020

كشف تقرير، اليوم السبت، عن أنه من المتوقع أن يكون لقاح رائد مضاد لمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، تقوم الصين بتطويره حاليا، متاحا بنهاية العام الجاري.
الجاري، أو بداية العام المقبل، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته "هيئة الإشراف على الأصول والإدارة" المملوكة للدولة في الصين، في صفحتها على موقع التواصل الصيني "وي تشات".
واستكمل اللقاح الذي يقوم بتطويره "معهد بكين للمنتجات البيولوجية"، بالتعاون مع "مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية"، المرحلة الثانية من الاختبارات، وربما يكون جاهزا للطرح في الأسواق بنهاية العام
وقالت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، إن خط الإنتاج الخاص باللقاح الجديد سيخضع للتعقيم، ثم الإغلاق مؤقتا، استعدادا لانطلاقعمليات الإنتاج، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 100 مليون و120 مليون لقاح سنويا.
وتسابق شركات الأدوية العالمية الزمن من أجل تطوير لقاح مضاد للمرض الذي أودى بحياة 365 ألف شخص في العالم على الأقل حتى الآن، والعمل جار حاليا في تطوير حوالي 100 عقار ولقاح ضد المرض في أنحاء العالم، ولكن القليل منها فقط هو ما وصل إلى مرحلة التجربة السريرية النهائية على البشر، مع تصدر علماء الصين المشهد.
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