سوريا تتسلم دفعة طائرات من طراز «ميج-29» الروسية

تسلمت سوريا من الجانب الروسي الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز «ميج-29». ذكر مصدر عسكري نقلت تصريحه وكالة «سانا» للأنباء: في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز «ميج-29» إلى الجيش العربي السوري«. وكالة «سانا» للأنباء: في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز «ميج-29» إلى الجيش العربي السوري«.

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