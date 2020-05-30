المصريون يردون على ريم الشمري: عايزة تشتهر ولا تمثل الكويتيين

تسببت الكويتية ريم الشمري، الشهيرة على موقع "سناب شات"، في أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هاجمت الجالية المصرية في الكويت وطالبت حكومتها بترحيلهم.

وأصبحت ريم الشمري، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في مصر والسعودية وإلى جانب اسمها أصبح "تريند" على موقع "تويتر"، بعدما قام المصريون بالرد عليها.

فالفنانة لقاء الخميسي، نشرت فيديو قالت فيه "أوجه الرسالة لزملائنا الفنانين وأساتذتنا في الكويت للشعب الكويتي، الحقيقة أن الشعب المصري شعب عريق والحضارة والقدماء المصريين وهما بيبنوا مصر مكنش فيه حضارة، صعب أوي كل شوية حد من الكويت يطلع يشتم المصريين والكويت هي بلد الأحباب طبعًا، يطلعوا يقولوا على المصريين اللي شغالين في الكويت أن دول عبيد ومش هيشركونا في الوطن وجايين يخدموا دي شغلانة والشغل عمره مكان عيب وعامل النظافة اللي في شارع بيخدمنا خدمة كبيرة ولازم نشيلوا على الرأس، ومفيش حد بيختار حياته، عيب أوي يصدر من ناس دولة شقيقة ومحترمة يصدر من الناس الكلام ده الدولة ساكتة والسفارة المصرية لازم تتدخل، وأعتقد تجيب الست دي وتحاسبها والحكومة الكويتية لازم تساعد لأن أي حد يهين أي حد من الشعب المصري لازم يتحاسب هي

مش سداح مداح وده عيب".

السعودي محمد بن سعد قال "أعتقد أنه علينا ان نتوقف عن العنصرية ضد بعضنا نحن العرب، يجب أن نتقبل بعضنا، فكم يحزنني أن نفعل ذلك ولا نرى الصورة الأكبر والتي هي الرغبة في تقسيمنا".

وقال مصطفى بكري: "ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لا يعبرون أبدًا عن الشعب الكويتي الشقيق، لا يكفون عن التطاول على شعب مصر العظيم وقيادته".

الفنانة راندا البحيري كتبت على "إنستجرام": والله ما مصدقة نفسي. عيب والله، أنا عايزة حقي أنا بلدي اتشتمت، مصر اتشتمت، والمصريين اتشتموا واتهانوا يا كويتة"

محمد فكري قال "سبحان الله إحنا هنا ف مصر عمرنا ما قولنا جالية على أي عربي موجود لأنه أخ والعربي في أي بلد عربي يعتبر بلده وإحنا ف مصر ما قصرنا مع حد ف التعامل ع هذا الأساس كلنا إخوات وعمرنا ما كنا أغراب ف بلد عربي شقيق، العرب أخوة وسنظل

هكذا مهما عصفت بنا الظروف عيب عليكم يا أهل الكويت".

الإعلامي صالح النصار، ظهر في فيديو وطالب الحكومة الكويتية بإحالةريم الشمري للنيابة العامة احترامًا لشعب مصر، هذا الكلام غير مقبول، كما وجه رسالة للجالية الكويتية وقال "لكم الاحترام والتحية والتقدير وهذا لا يمثل إلا البنت ولا نقبل أهل مصر أخوانًا".

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المنار قالت "زرت #مصر قبل ٣٠ عاماً ومكثت فيها أكثر من شهر ويعلم الله لم أرَ ألطف ولا أطيب ولا أجمل من أهلنا في #مصر .. أنعم وأكرم بأهلنا في #مصر وسامح الله الأخت #ريم_الشمري".

خالد المهدي كتب "الجاهلة #ريم_الشمري لا تمثل الكويت وبنشكر كل كويتى رد عليها قبل أن نرد عليها".

آدم نور كتب "والله انتو اعطتوها حجم اكبر من حجمها وكل واحد عاوز يتشهر يشتم المصريين".

ناصر العجمي كتب "ما قالته ريم الشمري إساءة مرفوضة ولا تمثل الكويت.. هناك من يدبر بليل للوقيعة بين الكويت ومصر بالذات . فيه مقاطع لخليجيين وعرب مشابهة لهذا المقطع السيء ولم يحمّلوا هذه الشعوب اساءة الأفراد ..ليش اذا أساء مصري للكويت حملوا المصريين الذنب واذا أساء كويتي لمصر حملوا الكويتيين الذنب".

سارة نشرت صور للجيش المصري أثناء تحرير الكويت وكتبت "المال لا يصنع رجال".

شهد قالت "ما تمثلين الشعب الكويتي ابداً وحسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد يخلق فتنه بين الشعوب. قالَ رسولُ اللهِ "صـلى اللهُ عليهِ و سلـم "( لا فرق بين عربي و لا أعجمي و لا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى".