مقتل موظفين في محطة تلفزيون أفغانية وإصابة آخرين جراء تفجير وسط كابل

أفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بمقتل اثنين من العاملين في القناة التلفزيونية الأفغانية "خورشيد" في انفجار وقع اليوم السبت في العاصمة كابل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. السبت في العاصمة كابل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وقالت وسائل إعلام نقلا عن القناة التلفزيونية: "قتل موظفان في قناة خورشيد التلفزيونية وأصيب عدة أشخاص في انفجار بكابل". ولم تعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار.

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