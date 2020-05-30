لأول مرة .. العراق يسجل 10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها العراق إلى هذا الرقم منذ ظهور الفيروس فيالبلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 306 إصابات منها 98 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، كماسجلت عشر وفيات.
وفحصت الوزارة خلال يوم واحد 5644 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 222375.
وكانت للعاصمة بغداد الحصة الأكبر من المصابين (165 حالة)، وسبع وفيات من أصل عشر.
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