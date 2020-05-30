أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، اليوم السبت 30 مايو، إيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قال الوائلي في بيان صحفي، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعهااليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية واتخذت جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداء من يوم الأحد الموافق 31 مايو".
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع واحد لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم.
وأشار إلى وجود إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد اعداد المصابين به.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يوقف رحلات إعادة مواطنيه العالقين في الخارج لمدة أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.