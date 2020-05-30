تعيينات رسمية جديدة.. الأسد يصدر مراسيم تعيين خمسة محافظين في سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 07:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأصدر الأسد المرسوم “رقم 127” اليوم، السبت 30 من أيار، القاضي بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي محافظًا للسويداء، ونقل همام صادق دبيات، محافظ القنيطرة، وتعيينه خلفًا له.

وشغل ديبات منصب محافظ القنيطرة، منذ 22 من شباط 2018، كما شغل منصب عضو مكتب تنفيذي في مجلس محافظة حماة بين عامي 2007 و2017.

كما أصدر الأسد المرسوم “رقم 128″، القاضي بإنهاء تسمية بسام ممدوح بارسيك معاونًا لوزير السياحة، وتعيينه محافظًا لحمص، بدلًا عن محافظها السابق طلال البرازي.

شغل بارسيك عدة مناصب في وزارة السياحة في سوريا، منها مدير إدارة التسويق والإعلام السياحي، ومدير الترويج والتسويق، قبل تعيينه معاونًا لوزير السياحة في كانون الأول 2018.

وعيّن وفقًا للمرسوم “رقم 129″، محمد طارق زياد كريشاتي محافظًا للقنيطرة.

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وأقال الأسد بحسب المرسوم “رقم 130″، محمد خالد الهنوس من منصبه محافظًا لدرعا، وعيّن مروان إبراهيم شربك خلفًا له.

كما أنهى وفقًا للمرسوم “رقم 131″، تعيين جايز سوادة الحمود الموسي محافظًا للحسكة، وعيّن غسان حليم خليل بدلًا عنه.

شغل خليل منصب مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم، كما شغل منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العامة.

وكان الأسد أصدر المرسومين “122” و”123″، في 11 من أيار الحالي، القاضيين بإنهاء تسمية عاطف النداف وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتسمية طلال البرازي خلفًا له، وإنهاء تعيينه محافظًا لحمص.

وشغل الوزير عاطف النداف مناصب عدة، إذ عُيّن محافظ إدلب بين عامي 2005 و2009، ثم محافظًا لطرطوس، وفي عام 2012 عُيّن محافظًا للسويداء، ثم وزيرًا للتعليم العالي في عام 2016.