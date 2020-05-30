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كوريا الجنوبية تحذر من موجة ثانية لكورونا في الصيف

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 مايو 2020 07:19 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حذر علماء كوريون جنوبيون من تسجيل موجة ثانية من تفشي (كوفيد 19)، خلال فصل الصيف، رغم تسجيل بعض الاستقرار في الوضع الوبائي.

وبحسب صحيفة “شوسن إلبو” فإن كوريا الجنوبية مثلا تخشى موجة التفشي الثانية، لأن حالات الإصابة في العاصمة سيول ارتفعت خلال الأيام الأخيرة.

وأورد المصدر أن الإصابات الجديدة جرى تسجيلها في مناطق حانات ومستودع تابع للتجارة الإلكترونية.

وتعد كوريا الجنوبية من الدول التي أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة الوباء بعدما كانت في منتصف فبراير الماضي، ثاني دول العالم من حيث عدد المصابين بكورونا بعد الصين.

وقال البروفيسور كيم وو جو، وهو خبير في مستشفى “غورو” الجامعي في كوريا الجنوبية، إن الموجة الثانية لم تصل بعد، ومن المرجح أن يكون تُسجل خلال الصيف عوض الخريف.

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وأضاف أن الموجة الثانية قد تسجل في الصيف إذا ظل عدد المصابين الجدد في نطاق الارتفاع، وفي حال لم يلتزم الناس بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ويبدي الباحث مخاوف كبرى من موجة التفشي الثانية، لأن أكثر الإصابات الحالية تسجل في العاصمة سيول، وهي مدينة عملاقة ذات كثافة سكانية عالية، مقارنة ببؤرة تفشي المرض بالبلاد في وقت سابق أي إقليم جيونغسانغ.

ونبه إلى أن السلطات قد لا تستطيع السيطرة على الوضع، في الموجة الثانية، لاسيما في حال أصيب الكثيرون من موظفي قطاع الصحة.

وأضاف أن الحل الممكن هو البقاء في حالة يقظة، بينما يجري تطوير لقاح ضد الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وأشار إلى أنه لا محيد عن الالتزام بالإجراءات الوقائية، رغم تخفيف الكثير من القيود التي جرى فرضها خلال الأشهر القليلة الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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