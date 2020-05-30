بعد تهديده شركات التواصل الاجتماعي.. تويتر يعتذر عن وصف “تغريدة ترامب” بـالمشبوهة

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وأكدت إدارة موقع “تويتر” أنها لم تجد أي مخالفة لقواعدها في تغريدة للرئيس الأميركي بشأن أحداث مينيابوليس، التي وضع عليها سابقا إشارة تقول إن التغريدة تخالف حظر تبرير العنف على الموقع.

وفي نهاية تغريدة البيت الأبيض، تساءل: “لماذا تعرضت التغريدة للرقابة على كل حال؟”.

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وفي وقت سابق، وصف ترامب في تغريدته المثيرة للجدل المشاركين بأعمال الشغب في مينياوبوليس بأنهم “مخربين”، وتوعد بأن السلطات الفيدرالية ستأخذ الوضع تحت السيطرة، محذرا من أنه “عندما تبدأ أعمال النهب يبدأ إطلاق النار”.

ويذكر أنه وبعد يوم واحد من توجيه موقع توتير انذارا لأول مرة له، هدد ترامب بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكرر ترامب، دون تقديم أي دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريتدين، قائلاً: “يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تمامًا”.