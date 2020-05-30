كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة البريطانية: نمر بلحظة خطيرة للغاية في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح نائب كبير مسؤولي الصحة في بريطانيا جوناثان فان - تام، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة تمر بلحظة خطيرة للغاية في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إذ بدأت في تخفيف بعض إجراءات العزل العام.

وأوضح "جوناثان فان - تام" أن على الناس الالتزام باتباع الإرشادات دون أن يحيدوا عنها، مضيفاً أن على الناس أن "يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التي نريد أن نمنحها لهم في النهاية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الحكومة البريطانية: إنه يمكن استئناف كل الأنشطة الرياضية اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل بدون جماهير بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف بشرط استيفاء القيود الصارمة.