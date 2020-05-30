كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة البريطانية: نمر بلحظة خطيرة للغاية في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح نائب كبير مسؤولي الصحة في بريطانيا جوناثان فان - تام، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة تمر بلحظة خطيرة للغاية في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إذ بدأت في تخفيف بعض إجراءات العزل العام.
وأوضح "جوناثان فان - تام" أن على الناس الالتزام باتباع الإرشادات دون أن يحيدوا عنها، مضيفاً أن على الناس أن "يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التي نريد أن نمنحها لهم في النهاية".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت الحكومة البريطانية: إنه يمكن استئناف كل الأنشطة الرياضية اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل بدون جماهير بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف بشرط استيفاء القيود الصارمة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,086 مليون إصابة، بينهم أكثر من 368 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,697 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.