كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق تسجل 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزراة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى تسجيل 10 حالات وفاة، و66 حالة شفاء تام.

وذكرت وزارة الصحة أن مجموع الإصابات في العراق بلغ 9176 حالة، مقابل شفاء 3110 حالات، و195 وفاة.