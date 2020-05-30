كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. مسؤولة تشكر الإمارات لدعم بلادها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت عمدة ماربيا في إسبانيا أنخيليس مونيوث، اليوم السبت، عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها السخي بتوفير 18 طنا من المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت مونيوث: إني أود أن أشكر دولة الإمارات على التبرع الرائع بعد عدة أسابيع من العمل، بأكثر من 18 طنا من مواد الوقاية مثل الأقنعة والقفازات والمطهرات.