كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم كافة أوجه المساعدات الإنسانية إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة، في تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني لمساعدة اليمن، وتخفيف حدة معاناة الشعب الذي أنهكته صراعات الإنقلاب.

وقامت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ الإماراتي بتوزيع 770 طﻨﺎً ﻭ 400 ﻛﻴﻠو ﻣﻦ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓظﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ووزع ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ما يزيد عن 700,400 كيلو جراما من المساعدات لأهالي محافظة حضرموت جنوبي اليمن.

ويأتي كل ذلك بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة ممثل حاكم أبوظبي ﻓﻲ ﻣﻨطﻘﺔ ﺍﻟظﻔﺮﺓ ﺭﺋﻴس ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ الشيخ حمدام بن زايد آل نهيان.

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وكثفت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، الذراع الإنسانية في اليمن، من ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺓ أﻫﺎﻟﻲ حضرموت ﻋﻠﻰ ﺗطﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇطﺎﺭ ﺧطﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘدﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻠﺘﺨﻔﻴف ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺗوقف ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠوﻝ ﺍﻟذﻱ ﻳطﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ للحد من تفشي ﺟﺎﺋﺤﺔ وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ في ﺤﻀﺮﻣوﺕ ﺣﻤﻴد ﺭﺍﺷد ﺍﻟﺸﺎﻣﺴﻲ: ﺇﻥ ﻫذﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘدﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤدة، ﻟﻠوﻗوﻑ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺣﻀﺮﻣوﺕ ﻭﺧﺼوﺻﺎً ﻣﻊ ﺗدﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ‏ﻛوﺭﻭﻧﺎ.

ﻭﺳﻴﺮﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، 18000 ﺳﻠﺔ ﻏذﺍﺋﻴﺔ ﺗﺰﻥ ‏770 طﻨﺎً ﻭ 400 ﻛﻴﻠو جرام ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ نحو ‏90000 ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ، ﻣوﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠف ﻣدﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓظﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﺣﻴث ﺷﻜﻠت ﻫذﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ.