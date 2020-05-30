كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل مساعدات إلى إقليم كردستان لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس الماضي، طائرة مساعدات طبية تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لمساعدتها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وأكد قنصل الإمارات لدى إقليم كردستان أحمد الظاهري، على حرص دولة الإمارات على مد يد العون لكردستان لمساعدته في التصدي لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن العلاقة الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات والعراق تشكل أساس هذا التعاون، والذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية في العراق على مكافحة هذا الوباء، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقال الظاهري: إن دولة الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 658 طنا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,064 مليون إصابة، بينهم أكثر من 367 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,685 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.