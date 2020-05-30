كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل مساعدات إلى إقليم كردستان لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس الماضي، طائرة مساعدات طبية تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لمساعدتها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأكد قنصل الإمارات لدى إقليم كردستان أحمد الظاهري، على حرص دولة الإمارات على مد يد العون لكردستان لمساعدته في التصدي لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن العلاقة الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات والعراق تشكل أساس هذا التعاون، والذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية في العراق على مكافحة هذا الوباء، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الظاهري: إن دولة الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 658 طنا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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