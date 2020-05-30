كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نهج أصيل يظهر وقت الشدة.. الإمارات تمد يد العون للعالم للحد من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إرسال العديد من المساعدات والإمدادات الطبية إلى معظم دول العالم؛ لمساعدتها في الحد من تفشي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

فأرسلت الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة مساعدات تحتوي على 27 طناً من المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها 7 أطنان مساعدات من الدولة و20 طناً من منظمة الصحة، لمساعدة نحو 27 ألفاً من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس كورونا.

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وقدمت الإمارات، خلال شهر مايو الجاري، 11 طناً من المساعدات الطبية إلى السودان، و6 أطنان إلى كل من كردستان العراق، والكونغو، والنيجر، ومالي، و10 أطنان إلى طاجيكستان، و7 إلى كل من جمهورية القمر المتحدة، وألبانيا، ورومانيا، وبيلاروسيا، وسيراليون، وغينيا، والهند، وكينيا، وزيمبابوبي، و4 أطنان إلى غامبيا، و5 إلى بوتسوانا، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية، وكينيا.

وشملت المبادرات الإنسانية الإماراتية، المساعدات الإغاثية والغذائية العاجلة إلى عدد من الدول، لمساعدة الأسر المتعففة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا، منها كسوة العيد و حملة "إفطار صائم" والمير الرمضاني، وتضمنت واحدة من هذه المبادرات توزيع السلال الغذائية إلى محافظات اليمن استفاد منها الآلاف من الأسر.

كما أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في وقت سابق، أنها بصدد كفالة ورعاية أسر المتوفين كافة بسبب فيروس كورونا، من جميع الجنسيات في الدولة وذلك ضمن مبادرة "أنتم بين أهلكم" التي تتضمن عدداً من المحاور الحيوية وتعزز برامج الهيئة في مجال الخدمات المجتمعية، وتوفر الهيئة المتطلبات كافة التي تحتاجها تلك الأسر وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها.