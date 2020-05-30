مديرية الخزينة: انخفاض مبيعات الإسمنت بـ20,6 في المائة عند متم أبريل 2020

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن إجمالي مبيعات الإسمنت قارب 3.819 طنا متم شهر أبريل 2020، بانخفاض نسبته 20,6 في المائة مقارنة مع ما تم تسجيله خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2019.

وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية، أن مبيعات الأسمنت سجلت انخفاضا بنسبة 55,5 في المائة خلال شهر أبريل، نتيجة توقف أوراش البناء بسبب إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب منذ 20 مارس المنصرم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التطور يشمل، من جهة، ارتفاع مبيعات الإسمنت على مستوى قطاع البنيات التحتية (زائد 18,8 في المائة)، ومن جهة أخرى، انخفاضات على صعيد مكونات الخرسانة الجاهزة (ناقص 19,6 في المائة) والتوزيع (ناقص 20 في المائة) والخرسانة سابقة التجهيز (ناقص 22,6 في المائة) والبناء (ناقص 31,5 في المائة).

ومن جهتها، عرفت القروض البنكية الممنوحة للقطاع ارتفاعا بـ1,1 مليار درهم، أي بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 ، مقابل ملياري درهم أي بنسبة 0,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المديرية إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاعا بـ1,8 مليار درهم أي بنسبة 0,8 في المائة في القروض المخصصة للسكن، وتراجعا بنسبة 3,6 مليار درهم أي بنسبة 6,1 في المائة في التمويلات الممنوحة للإنعاش العقاري.