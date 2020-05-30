الحكومة تسبق خطة الإنعاش الإقتصادي بمشاورات مع الغرف التجارية والصناعية وممثلي التجار

في الإطار الإستعدادات الجارية لإعادة فتح الإقتصاد المغلق إثر جائحة كورونا، عقد حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الاخضر والرقمي، اجتماعا اليوم السبت، مع عدد من الفاعلين بقطاعات الصناعة التجارة والخدمات..

بلاغ للوزارة، أكد أن اللقاء التشاوري، الذي أجري بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ضم رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات المهنية المملثة لقطاع التجارة.

وأشار البلاغ، إلى أن الإجتماع، تداول في استئناف الأنشطة التجارية، وخطة الانعاش الاقتصادي، كما تضمن عرض مقترحات المشغلين في سياق إعداد مشروع قانون المالية المعدل.

وأكد البلاغ، أن المشاركين الذين رحبوا بالتدابير التي اتخذتها المملكة للتعامل مع جائحة كورونا، قدموا عددا من المقترحات، التي سيتم دراستها، كما تم الإتفاق على مواصلة المشاورات بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإنعاش القطاعات المعنية.