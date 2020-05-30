بمشاركة مهرجان مراكش للفيلم.. انطلاق “كلنا واحد”.. مهرجان الفيلم العالمي

يشارك مهرجان مراكش السينمائي في حدث افتراضي عالمي، يحمل اسم “كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي”، الذي ينطلق، اليوم الجمعة، ويكون “يوتوب” مسرحا له.
ويعرف الحدث العالمي غير المسبوق، الذي ينظم افتراضيا، بسبب ظروف الحائحة، انخراط مهرجانات عالمية، نتيجة صعوبة تنظيمها في الواقع، ويصل عددها إلى 20 مهرجانا، بما فيها مهرجانات، مراكش، وبرلين، وكان، والبندقية، والقدس، وصندانس، وتريبيكا.
ويمتد الحدث على يوتوب لمدة 10 أيام، انطلاقا من 29 ماي الحالي، وتجمع خلال تلك الفترة الأموال لصندوق الاستجابة للتضامن في مواجهة “كوفيد-19”، التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وأثرت الجائحة على صناعة السينما في العالم، وألغت مهرجانات عالمية كثيرة، غير أن تجميعها في نسخة افتراضية موحدة سيمكن المشاهد من تتبع أفلام حديثة لأول مرة على يوتوب.
يذكر أن مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش ساهمت بمبلغ مالي في صندوق التدبير ومواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، حيث ضخت فيه مليوني درهم.
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