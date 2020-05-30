“تبون” ينعي اليوسفي: زعيم مغاربي كان من الأوائل الذين ساندوا ثورة التحرير الجزائرية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن رئيس الوزراء المغربي الراحل عبد الرحمن اليوسفي، سعى إلى بناء حلم الاتحاد المغاربي بعيدا عن التأثيرات الأجنبية.

جاء ذلك في رسالة تعزية إلى عائلة اليوسفي، الذي وافته المنية بمدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية، صباح أمس الجمعة.

وأفاد تبون في نعي اليوسفي قائلا: “إن الجزائريين ما زالوا يتذكرون أن الزعيم المغاربي كان من الأوائل الذين ساندوا ثورة التحرير المباركة منذ اندلاعها (1954-1962)، وتعاون مع قادتها إذ كان على تواصل دائم معهم لتخليص المنطقة من الاحتلال (الفرنسي) الأجنبي البغيض”.

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وأكد تبون، أن اليوسفي “سجل ذلك بنفسه في مذكراته، وخص بالذكر البطلين الشهيدين، العربي بن مهيدي، ومحمد بوضياف، رحمهما الله تعالى”.

وأوضح تبون، أن الجزائريين اكتشفوا في اليوسفي خلال إقامته بينهم “صفات رجل الدولة المتمكن، والمواطن المغاربي المثالي الذي يتفانى في العمل على مد جسور الأخوة والتعاون بين الشعوب المغاربية”.

وتابع، أنه كان “يسعى بقوة المؤمن الصادق لتحقيق حلم الأجيال المتوالية، في بناء صرح اتحاد المغرب العربي الموحد الذي يخدم مصلحة شعوبه في كنف التضامن والأخوة والسلم، بعيدا عن التأثيرات الأجنبية التي تتعارض مع طموحاتها المشروعة”.