“الليغا”.. السماح بالإنتقال إلى التداريب الجماعية بشكل كامل يوم الإثنين المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ،اليوم السبت، أنها ستسمح للأندية اعتبارا من بعد غد الإثنين، بإجراء التداريب الجماعية بشكل “كامل”، المرحلة الأخيرة قبل العودة المرتقبة للمنافسات في 11 يونيو بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة في بيان أن “أندية الليغا ستبدأ اعتبارا من الإثنين الأول من يونيو، التمارين الجماعية، بعدما نشرت الحكومة اليوم قانونا (…) لتخفيف بعض القيود” التي فرضت في الأسابيع الماضية للحد من تفشي وباء “كوفيد-19”.

وأشارت الرابطة إلى أن المرحلة الرابعة من تخفيف القيود، والتي تبدأ الإثنين، “ستكون الأخيرة في هذا المسار الذي سيتيح للأندية باستئناف المنافسات اعتبارا من 11 يونيو”.

وبحسب القرار الجديد للحكومة، ستصبح عودة الأندية ممكنة إلى التمارين “بشكل كامل”، أو ما يعرف بـ”تمارين ما قبل التنافس”. ويعني القرار عمليا أنه سيسمح للاعبين باستخدام غرف تبديل الملابس مجددا، وإقامة اجتماعات عمل (جلسات تحليل أشرطة الفيديو على سبيل المثال) ضمن مجموعات من 15 شخصا كحد أقصى.

ونالت الليغا في الأسبوع الماضي الضوء الأخضر الحكومي لاستئناف المباريات اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو. وحددت الرابطة موعدا لذلك في 11 منه، بمباراة إشبيلية وريال بيتيس.