ريدوان “يبرأ” محمد رمضان من تهمة خلقت الجدل

أنهى الفنان المغربي، ريدوان، جدلا خلقته تهنئة عيد ميلاد للفنان المصري محمد رمضان، من طرف نجم مسلسل “لا كازا دي بابل” الإسباني الشهير، إنريكي أرسي، إذ لاحقت رمضان تهمة أداء مقابل مالي ليحصل علي التهنئة بنية التباهي بها، لكن ريدوان تدخل وبرأه منها.

القصة بدأت عندما نشر الفنان المصري، محمد رمضان، على أنستغرام، مقطع فيديو لنجم مسلسل “لا كازا دي بابل” الإسباني الشهير إنريكي أرسي صاحب شخصية” أرتورو رومان”، يهنئه بذكرى ميلاده، أخيرا، لكن لوحظ عليه شعار موقع مختص في المعايدات مدفوعة الأجر من قبل المشاهير حول العالم، ويعرف باسم “Starzly”.

وبعد التهمة، التي لاحقت به، أعاد نشر رمضان نسخة منها بدون شعار، وكشف من خلالها أن النجم المغربي “ريدوان” هو من مده بالمقطع، ليوضح الأخير أن “أرتور رومان” صديق مقرب منه، وهو من طلب منه تهنئة رمضان.

وفي التهنئة الموجهة إلى رمضان من النجم العالمي، أخبره أنه سمع عنه بأنه أفضل ممثل في العالم العربي، وهو ما يجعله يرغب في التعامل رفقته في عمل مستقبلا.