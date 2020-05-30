شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 164 عاما.. حاكم مينيسوتا يعلن التعبئة الشاملة لمواجهة الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز اليوم السبت إنه "سيعبئ بالكامل" قوات الحرس الوطني للولاية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب التي اجتاحت مدينة مينيابوليس أكبر مدن الولاية بعد وفاة جورج فلويد وهو رجل من أصل إفريقي على يد شرطي .

وتعتبر عملية التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطنى خطوة غير مسبوقة في تاريخ القوة العسكرية البالغ 164 عامًا.

وقال والز خلال مؤتمر صحفي "الوضع في مينيابوليس لم يعد بأي حال من الأحوال بشأن مقتل جورج فلويد ، إنه يتعلق بمهاجمة المجتمع المدني وغرس الخوف وتعطيل مدننا العظيمة".

وفى الوقت ذاته ذكر جون جينسن ، قائد الحرس الوطني في مينيسوتا ، إنه سيتم نشر حوالي 2500 جندي. وقد قام حاكم الولاية بالفعل بتعبئة مجموعة كبيرة من عناصر الحرس الوطنى الذين قاموا بدوريات في شوارع مينيابوليس مساء أمس الجمعة.

ومن جانبه ذكر عمدة مينيابوليس جاكوب فراي إن الاحتجاجات العنيفة سببها أشخاص "ليسوا من سكان مينيابوليس".