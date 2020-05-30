شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح صيني للوقاية من كورونا قد يكون جاهزا لطرحه في الأسواق قريبا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن لقاحا صينيا للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزا لطرحه في الأسواق قريبا، ربما في نهاية العام الجاري.

وتلقى أكثر من ألفي شخص يشاركون في تجارب لقاحات طورها كل من معهد ووهان ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية. ووفقا لما ذكرته اللجنة على موقع ويتشات في 29 مايو يمكن أن يكون هناك لقاح جاهز للسوق قريبا ربما في نهاية العام الجاري أو أوائل 2021.

ودخلت اللقاحات التي طورها المعهدان المرحلة الثانية من التجارب السريرية. ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية والتي تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول.

ووفقا للجنة ستكون الطاقة الإنتاجية في معهد بكين للمنتجات البيولوجية ما بين 100 و120 مليون جرعة سنويا.

ولدى الصين خمسة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد في مرحلة التجارب على البشر.