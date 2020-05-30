حريق يطال 600 نخلة شمالي بابل

افاد مصدر امني، السبت، باحتراق 600 نخلة شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "600 نخلة في جرف النصر بمحافظة بابل تعرضت، مساء اليوم، لحريق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني ارسل 20 فرقة للسيطرة على النيران".