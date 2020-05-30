أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على متهمين ارتكبوا "دكة عشائرية" وانتحلوا صفة منتسبين بالقوات الأمنية. وقال مدير إعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ بغداد الاول التابع لقيادة شرطة بغداد ألقى القبض على متهمين ينتحلون صفة منتسبين في القوات الامنية واقدما على التجاوز والقيام بإطلاق النار على احد المنازل بما يسمى الدكة العشائرية".



وأضاف ناصر، أنه "بعد سماع اطلاق النار ضمن قاطع المسؤولية تم على الفور تطويق المنطقة وتشكيل فريق عمل وإلقاء القبض على الفاعلين وضبط بحوزتهم سلاح (m4) مع اطلاقات وورقة تهدين وادعيا أنهما منتسبين في القوات الامنية وبعد التأكد تبين انهما ينتحلان صفة المنتسبين تم تسليمهم اصوليا الى مركز شرطة الكاظمية واتخاذ اللازم اصولياً".



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