خصومات عقود اللاعبين.. تطبيعة الكرة تنتظر التعليمات من الآسيوي لتنفيذ القرار

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2020-05-30 | 17:57
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وقال رئيس الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة اياد بنيان في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي لم يصدر أي قرار يلزم فيه الأندية بتخفيض عقود اللاعبين للموسم 2019/ 2020".
وأوضح ان "الهيئة التطبيعية لا زالت تنتظر التعليمات من الاسيوي فيما يخص عقود اللاعبين واي كلام يثار عن استقطاع رواتب اللاعبين هو غير صحيح، فالأندية ليست ملزمة بهذا الامر".
وأضاف بنيان، انه "في حال أراد أي نادي بان يخفض عقود اللاعبين، فإن ذلك سيتم عن طريق الاتفاق بين إدارة النادي واللاعبين وبالتراضي".
تجدر الإشارة الى ان عدد من الأندية الأوروبية والعالمية اتفقت مع لاعبيها من اجل تخفيض اجور اللاعبين او التبرع لها لمواجهة كورونا خلال الشهرين الماضيين.
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