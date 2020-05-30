استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد من اجراءات الحظر الشامل

وذكرت وزارة المالية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير المالية قرر استثناء الدوائر الآتية من إجراءات الحظر: البنك المركزي ومكتب الوزير ومصرفي الرافدين ورشيد ومالية المحاسبة والموازنة". وأضافت أن "الوزير قرر أيضاً استثناء جميع وحدات الانفاق في وزارة المالية ومصرف العراقي للتجارة TBI".

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في وقت سابق من،اليوم السبت، قرارات عدة منها فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع، وفيما وجهت بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المناطق الشعبية، أكدت على ضرورة إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل.

