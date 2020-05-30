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تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في دهوك

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أعلنت دائرة صحة محافظة دهوك، السبت، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة دهوك".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم السبت، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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