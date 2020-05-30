شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حركة طالبان الإرهابية تصدر بياناتها من وكر دعم الارهاب قطر.. صورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف أحد النشطاء بأن حركة طالبان الإرهابية أًصبحت تصدر بياناتها من وكر دعم الارهاب قطر .

Advertisements وقالوا بأن هذا الخبر ليس من طيار ولكن من الأفغان انفسهم. وكشف منشور للمتحدث باسم حركة طالبان بقطر بأنه تم الافراج عن 73 جنديا حكوميا افغانيا من سجون طالبان.

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