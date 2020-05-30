شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. انتقادات واسعة لقطر والكشفعن وقوفها وراء اعمال الشغب المظمة والممولة بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقد النشطاء حكومة قطر في منشور على موقع التدوين المصغر تويتر. Advertisements حيث قال احد النشطاء: عندما تفكر في سبب قيام حكومة قطر بتمويل الجامعات في أمريكا ، ستدرك أن أعمال الشغب منظمة وممولة. وكشفت تقارير بأن قطر تنفق مليارات الدولارات للتغلغل داخل النظام التعليمي الأمريكي، في إطار حملة ممنهجة تنتهك القانون الفيدرالي للبلاد، وتجيز فتح تحقيقات واسعة، بحسب مذكرة سرية أرسلها فريق تحقيقات إلى وزارة الخارجية الأمريكية.



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