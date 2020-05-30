شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يقتبس تغريدة قديمة للشيطان خامنئي فيها تحريض على العنف ويحرج توتير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف احد النشطاء انه بعد حذف توتير تغريدة لرئيس الولايات المتحدة ترامب، تغريدة لرئيس الولايات المتحدة ترامب،اقتبس تغريدة قديمة للشيطان خامنئي فيها تحريض على العنف ويحرج شركة تويتر امام الجميع. ونشب خلاف بين موقع تويتر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرد الرئيس ترامب عبر حسابه بالموقع قائلا: "ليس هناك أي احتمال (صفر!) في ألا ينطوي الاقتراع عبر البريد على احتيال كبير"، وحذر من احتمال وقوع "تزوير".

Advertisements وفي سابقة من نوعها، وضع تويتر علامة تحذير أسفل التغريدة ومع أخرى لاحقة بموجب سياسته الجديدة حول مكافحة المعلومات المضللة. ويظهر إشعار تويتر علامة تعجب زرقاء تحت تغريدة ترامب، مقترحاً على القراء "الحصول على الوقائع حول الاقتراع عبر البريد".

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